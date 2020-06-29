الدفاع التركية تؤكد احترامها لسيادة العراق: سنواصل عملياتنا العسكرية ضد حزب العمال!

2020/06/29 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين (29 حزيران 2020)، احترام تركيا للسيادة العراقية،...





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