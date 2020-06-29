استئناف البصرة تعلن مواعيد اطلاق خدمة الاستمارة الإلكترونية لـ”عقد الزواج”

2020/06/29 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة، اليوم الإثنين، مواعيد اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج على محاكم الاحوال الشخصية التابعة لها.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، وبالتنسيق مع قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى، تعلن اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد […]

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