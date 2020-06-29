2020/06/29 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: التحدي الذي يواجهه العراق في كورونا غير مسبوق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: التحدي الذي يواجهه العراق في كورونا غير مسبوق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: التحدي الذي يواجهه العراق في كورونا غير مسبوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).