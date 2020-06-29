رئاسة البرلمان: الدولة تمر بأزمة مالية حقيقية


رئاسة البرلمان: الدولة تمر بأزمة مالية حقيقية
2020/06/29 | 18:33 - المصدر: موازين
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