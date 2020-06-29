نائب: قرارات الكاظمي لا اثر لها وجميعها إعلامية

2020/06/29 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وصف النائب المستقل باسم خزعل، الاثنين، قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها إعلامية ولا اثر لها على ارض الواقع.وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حكومة الكاظمي لا تمتلك اي قرارات حقيقة على جميع الأصعدة من بينها الجانب الاقتصادي والصحي”، لافتا إلى إن “القرارات التي اتخذت من قبل الكاظمي هي إعلامية […]

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