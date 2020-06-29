غرابة تحيط بـ”الفقرة العاشرة” من قرارات اللجنة العليا.. هل ينوي العراق استيراد “الهواء” وإغلاق المصانع؟

2020/06/29 | 18:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرار غريب تضمنه اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، المنعقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يثير تساؤلات عدة، حيث احتوت الفقرة العاشرة من قرارات اللجنة “السماح لدخول الاوكسجين من المنافذ كافة”، وسط وجود مصانع كبرى وكثيرة متوقفة واخرى تعمل على التبرع بالاوكسجين إلى المستشفيات.وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة […]

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