صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الـ192 بكورونا المسجلة اليوم

2020/06/29 | 18:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الإثنين، تفاصيل الإصابات الـ184 والوفيات الـ8 بفيروس كورونا المستجد المسجلة اليوم بجانب الكرخ.وذكرت الدائرة في بيان تلقت ” العهد نيوز” نسخة منه، أن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة […]

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