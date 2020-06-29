الزوراء يجدد عقود ثلاثة من لاعبيه

2020/06/29 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الزوراء الرياضي، الاثنين، تجديد عقود ثلاثة لاعبين للدفاع عن الوان فريق الكرة في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان تلقته /المعلومة/ ، ان “نادي الزوراء جدد تعاقده مع اللاعب نجم شوان لموسم اخر”.وأضاف ان “النادي الزوراء جدد تعاقده مع اللاعبين علي رحيم ومصطفى محمود لموسم اخر”.يذكر ان نادي الزوراء […]

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