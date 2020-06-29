قوات تركية تتوغل بعمق 30 كم في كوردستان

2020/06/29 | 18:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بتوغل القوات البرية التركية بعمق أكثر من 30 كم داخل أراضي الاقليم.

وقال مدير ناحية دركار شرق قضاء زاخو في دهوك زيرفان موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات البرية التركية توغلت اكثر من 30 كليومترا الى داخل اراضي اقليم كوردستان"، مبينا أن "قوات الكوماندو التركية قامت بانزال جوي عبر طائرات مروحية على خمسة مناطق استراتيجة في الجبال المطلة على الناحية".

وأوضح موسى أن "القوات التركية قامت بانشاء نقاط عسكرية هناك"، داعياً "حزب العمال الكوردستاني وأنقرة إلى ابعاد الصراع من اراضي اقليم كوردستان".

وكان زريفان قد كشف في 20 حزيران الجاري، عن إقامة القوات التركية قواعد عسكرية جديدة في مناطق حدودية بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان ، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

كما نفذت القوات التركية عمليات إنزال جوي لقوات الكوماندوز في مناطق داخل الإقليم.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم.

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