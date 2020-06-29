2020/06/29 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برئاسته.. لجنة الصحة والسلامة تصدر 12 قرارا (مهما) تتعلق بمواجهة الجائحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسته.. لجنة الصحة والسلامة تصدر 12 قرارا (مهما) تتعلق بمواجهة الجائحة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسته.. لجنة الصحة والسلامة تصدر 12 قرارا (مهما) تتعلق بمواجهة الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).