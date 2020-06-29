دبي تشيد “شارعًا ممطرًا” طوال العام وثلوج تتساقط حتى خلال الصيف!

2020/06/29 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مجموعة كليندست، المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا “هيرت أوف يوروب”، عن شروعها في إنشاء شارع للأمطار والثلوج الاصطناعية في دبي.ويبلغ طول الشارع الممطر كيلومتراً واحداً على الجزيرة الرئيسة لمشروع جزر العالم والمكون من 7 جزر صناعية، إذ ستتساقط الثلوج والأمطار بشكل مستمر، عبر تكنولوجيا خاصة، تتيح التحكم في درجة […]

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