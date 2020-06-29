إدانه رئيس الوزراء الفرنسي السابق لصرفه رواتب لزوجته وأطفاله دون عمل

2020/06/29 | 18:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حكم القضاء الفرنسي بالسجن مع وقف التنفيذ على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بسبب دفع رواتب من الأموال العامة لزوجته وأطفاله من دون قيامهم بأعمال مقابل هذه الأجور.وأدانت محكمة باريس رئيس الوزراء الفرنسي السابق، فرانسوا فيون، بتهمة استخدام أموال عامة لدفع أجور لزوجته وأطفاله مقابل عمل لم يؤدوه قط.وحكم على فيون بالسجن […]

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