صالح يؤكد حرص العراق على تطوير علاقات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي

2020/06/29 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح حرص العراق على تطوير علاقات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز جهود ترسيخ السلام في المنطقة والعالم.

وبحث صالح مع سفراء عددٍ من الدول الأوروبية في العراق العلاقات مع بلدانهم وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وحماية أمنه واستقراره، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العراق ينظر باهتمام بالغ لتطوير التعاون والشراكة الاقتصادية مع الدول الأوروبية خدمةً للمصالح المشتركة، مشدداً على ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الأوضاع الاقتصادية.

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