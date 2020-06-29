لقاح صيني مضاد لكورونا ينال الموافقة للتجريب البشري

2020/06/29 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت احدى شركات الادوية الصينية، عن حصول لقاح مضاد لفيروس كورونا قامت بإنتاجه، على الموافقات اللازمة لاستخدامه على البشر بشكل تجريبي.

وأكدت شركة الأدوية الحيوية الصينية المبتكرة “كانسينو بيولوجيكس” في بيان، ان اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية، سيكون استخدامه مقتصرا في الوقت الحاضر على الاستخدام العسكري، بسبب عدم إمكانية توسيع استخدامه من دون الحصول على موافقة مكتب الصحة، بإدارة الدعم اللوجيستي التابع للجنة العسكرية المركزية الصينية، مبينة ان المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهابات الرئوية الحادة، بعد ان كشفت بيانات التجارب السريرية عن فعالية ومأمونية ومستويات عالية من الاستجابة المناعية للقاح.

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