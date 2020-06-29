بالوثيقة.. توجيه حكومي إلى المحافظين بشأن بعض مناصب المدراء العامين

2020/06/29 | 18:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، اليوم الاثنين، كتابا الى جميع المحافظات يتضمن عددا من التوجيهات.

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