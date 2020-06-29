التربية توّضح بشأن امتحانات الدور الثاني للثالث متوسط

2020/06/29 | 19:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أوضحت وزارة التربية أن المواد الدراسية المشمولة بامتحانات الدور الثاني ستكون ذات المواد التي امتحنها الطالب في نصف السنة، كما قررت إبطال القرارات التي اتخذتها سابقا بإلغاء مادتي الإسلامية والاجتماعيات نظرا لإلغاء الامتحان الوزاري واعتماد درجة نصف السنة، إضافة لإعطاء 10 درجات قرارا فوق كل مادة.وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق في […]

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