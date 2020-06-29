مطار النجف.. من مشروعٌ رابح إلى “جنّة” لتهريب الأسلحة الإيرانية

2020/06/29 | 19:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن #النجف تملك مطاراً مدنياً طوال عهد الرئيس الأسبق #صدام_حسين، وبعد التغيير في 2003 أطل حلم المطار من جديد، بخاصة أن المدينة هي أكبر مدن السياحة الدينية في البلاد.بعد التغيير، ازدادت الزيارات لها…

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