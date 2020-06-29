ما بعد “سليماني”: “حزب الله” العراقي يحترف التهريب عبر معبر “القائم”

2020/06/29 | 19:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب مقتل #قاسم_سليماني، قائد #فيلق_القدس في #الحرس_الثوري الإيراني، و”أبي مهدي المهندس”، نائب رئيس هيئة #الحشد_االشعبي، بانعطافة كبيرة في نشاط وتكوين المليشيات المسلحة بالعراق، فلم تقتصر تبعات مقتلهما على تشتت القيادة فقط، بل كان لها جانبها…

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