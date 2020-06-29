2020/06/29 | 19:20 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف مصدر في مكتب النائبة السابقة حنان الفتلاوي ان الاخيرة في بغداد وبصحة جيدة ولا صحة للأخبار التي تداولت بشأن اصابتها بفايروس كورونا وأدى إلى وفاتها .

واشار الى أن بعض المواقع الأخبارية تداولت خبرا عاجلا من على قناة العربية الحدث يفيد باصابة السيدة حنان بفايروس كورونا ووفاتها في...

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