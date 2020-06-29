أمراض تغير رائحة الجسم… تعرف عليها

2020/06/29 | 19:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن أطباء أن من بين الأعراض المبكرة لبعض الأمراض هي تغير رائحة الجسم.وفي حال اكتشاف الشخص لذلك، يجب عليه مراجعة الطبيب والبدء في العلاج.وقال الأطباء أن رائحة الفم الكريهة تشير، في بعض الأحيان، إلى الإصابة بمرض السكري، وذلك كون الجسم لا يحصل على الغلوكوز ويبدأ في استخدام الدهون لتوليد الطاقة، مما […]

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