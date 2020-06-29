مقرر المالية النيابية يتحدث عن خطر يهدد احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية

2020/06/29 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغدلد

قال عضو في اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، اليوم الاثنين، إن البنك المركزي العراقي نجح في ظل الازمة العالمية التي سببها انهيار اسعار النفط، فيما أكد أن نافذة بيع الدولار تشكل حاليا خطورة على احتياطي البنك.

وقال أحمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قيمة ما يباع من الدولار ضمن نافذة البنك المركزي العراقي، اكبر بكثير من ايرادت بيع النفط الخام، باعتبار الاخير يشكل المصدر الاهم للعملة الصعبة في البلاد، وبالتالي النافذة تؤثر بالفعل على الاحتياطي النقدي رغم ان هذه الاموال تذهب على اساس دعم المستوردين وفق الاوراق الرسمية التي تقدمها المصارف والتي تشترك بمزاد العملة".

واضاف الصفار، انه "بعملية حسابية بين ما يباع من الدولار من خلال العملة، وما يرد من خلال بيع الدولار، تكشف عن فرق كبير يؤثر بالفعل في الاحتياطي النقدي، لكن الاخير ووفق سياسته يحاول الحفاظ على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لان اي تقليل ستؤدي الى رفع قيمة الدولار وخفض الدينار وبالتالي ترتفع الاسعار، فهو يحاول خلق توازن بين سعر قيمة الدينار والاحتياطي".

وأكد عضو في اللجنة المالية النيابية في البرلمان، أن "البنك المركزي مؤسسة مستقلة، ولايمكن التدخل في سياسيتها النقدية، وقد نجح في الفترة الماضية لانه حافظ على نسبة التضخم وسعر صرف الدولار بعد انهيار اسعار النفط العالمية ومارافقها من تداعيات في الازمة الصحية".

واشار إلى أن "وضع العراق افضل من دول الجوار التي انهارت عملات بعضها"، مبينا ان "سياسة البنك المركزي جيدة خاصة وحرصت على عدم تأثر ذوي الدخل المحدود واصحاب الاجور اليومية بالتضخم او ارتفاع الاسعار في الاسواق".

وفي وقت سابق، نشر عضو في اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، تغريدة ذكر فيها أنه "بيوم واحد، نافذة العملة تبيع $207 مليون ومعدل مبيعات النفط اليومية $60 مليون (حسب سعر $40 خصم جوده$ 6 +تكلفة انتاج$9) معدل تصدير 2.4 مليون برميل )".

واضاف: "إذاً الفرق بين الدولار الداخل للبلد والخارج منه للاستيراد 147 مليون دولار! في يوم واحد، واذا استمر يعني 53 مليار بالسنة! ليش".

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بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان إن إيران تعكف على تنفيذ برنامج بهدف إحیاء صناعة الطاقة الکهربائیة في العراق، بغية تحقیق العراق الاکتفاء الذاتي في هذا المجال.

واشار أردكانيان في حوار متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إلى أن &qu

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وقال عبد الرحمن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

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وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن &qu

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