2020/06/29 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وطالبت ح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اصابة الفنان احسان دعدوش بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
كشف الفنانة الاء حسين ، الاثنين 29-6-2020، عن اصابة الفنان احسان دعدوش بفيروس كورونا.
وطالبت ح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اصابة الفنان احسان دعدوش بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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