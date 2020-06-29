تركيا اردوغان؛ تتقدم الى الوراء

2020/06/29 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مزهر جبر الساعدي… استثمرت تركيا اردوغان، الخراب والدمار العربيان، الذي اعقب الربيع العربي، والذي هو الاخر تم حرفه، بإرادة عربية واقليمية ودولية، عن هدفه ومسار حركته، ليتحول الى افران نار، احرقت كل ما انجزته الدول العربية التى طالها (الربيع العربي) على قلة تلك المنجزات؛ فقد سيطرت قواتها على أجزاء من أراضي سوريا والعراق، […]

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