متى سيوضع حد للفساد بالعراق

2020/06/29 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / كاظم عوفي البديري… حتى هذه اللحظه لازالت سمعة العراق تغرق في وحل الفساد …بحيث اصبحت مضرب للامثال… وتنسج لها القصص حتى المبالغ بها … ولا من يستحي او يخجل بعد ان اصبحت جزء من ثقافة الحكومات المتعاقبه لهذا البلد.مليارات تبخرت وكانت ستجعل بلاد الرافدين جنة من جنان الارض … فوى اسفاً فقد […]

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