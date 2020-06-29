"تتر" يؤدي اليمين القانونية أمام بارزاني محافظاً لدهوك

2020/06/29 | 19:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدى علي تتر، يوم الاثنين، اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليمين الدستورية محافظاً جديداً لدهوك خلال مراسم خاصة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني هنأ في كلمة له بالمناسبة تتر وتمنى له النجاح في اداء واجباته واعماله، مشيرا الى منجزات عمله وخدمته الناجحة مع الامل بتمكنه من تقديم المزيد من الخدمات لمحافظة دهوك.

واضاف البيان ان بارزاني عبر عن شكره وتقديره للمحافظ السابق فرهاد اتروشي الذي تسلم منصبه في اوقات حساسة وفترة ازمة، ومع ذلك قدم خدمات واضحة لمحافظة دهوك، متمنيا له النجاح في اية مهام واعمال جديدة يقوم بها.

واشار البيان ان المراسم تمت بحضور وزير الداخلية ريبر احمد، واكد فيها المحافظ الجديد علي تتر انه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة وسيبذل جميع المساعي لتنفيذ مهامه واعماله بافضل شكل.

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