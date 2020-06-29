عاجل | اهم القرارات خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

2020/06/29 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

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اهم القرارات خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية:

– الموافقة على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة– استيعاب ما تحتاجه وزارة الصحة من الملاكات الطبية عن طريق التعيين او التعاقد على أن تؤمّن رواتبهم أو اجورهم عن طريق المناقلة– منح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة فايروس كورونا راتباً تقاعدياً– السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فايروس كورونا– تأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني الأوكسجين من وزارة الصحة لحين تحسن الوضع المالي للوزارة– تتولى وزارتا الصحة والخارجية التنسيق مع المعنيين في الدول التي أعلنت احتمالية توصلها إلى علاج فايروس كورونا– على الشركات العامة الرابحة والتشكيلات التي تعمل بنظام التمويل الذاتي تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة في جهودها لمواجهة الجائحة– تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً توافقاً مع زيادة ساعات النهار– تتولى قيادات العمليات في بغداد والمحافظات جميعا تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقاً دقيقاً ويتحمل أفراد القيادة أو الجهة المعنية المسؤولية القانونية عن أي خروقات– الموافقة على دخول مادة الأوكسجين من المنافذ الحدودية كافة– استثناء العاملين في الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها من إجراءات فرض حظر التجوال– توجيه أمانة بغداد ومديرية الدفاع المدني العامة بحملات تعفير واسعة في بغداد تشمل المناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية من الإصابات

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