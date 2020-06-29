2020/06/29 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الاثنين، مواعيد اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف البصرة تعلن مواعيد اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف البصرة تعلن مواعيد اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب عقد الزواج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).