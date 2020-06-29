إطلاق سراح منتسبي الحشد الشعبي الذين اعتقلوا في بغداد

2020/06/29 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افادت مصادر محلية، اليوم الإثنين، بإطلاق سراح جميع منتسبي الحشد الشعبي الذين اعتقلوا في بغداد.وقالت المصادر في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” إن “جميع منتسبي الحشد الشعبي الذين اعتقلوا من قبل جهاز مكافحة الإرهاب تم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة”.وأضافت المصادر، ان “القضاء لم يعثر على منصة إطلاق صواريخ مهيأة […]

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