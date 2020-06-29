خاص لـ”العهد نيوز”.. محافظ الانبار يوعز بتخصيص الف سلة غذائية لمساعدة اصحاب الدخل المحدود

2020/06/29 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الاثنين، بان محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز بتخصيص الف سلة غذائية لكل قضاء لدعم شريحة الدخل المحدود في عموم اقضية الانبار.وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” حكومة الانبار المحلية خصصت الف سلة غذائية لكل قضاء لتوزيعها على شريحة […]

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