الرئيس التركي الأسبق “عبد الله غول” ينضم لقائمة منتقدي “أردوعان”

2020/06/29 | 19:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس التركي السابق، “عبد الله غول”، أن #تركيا تواجه خطراً كبيراً، نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة الناتجة عن ما أسماه منطق «حزب الدولة» أو «دولة الحزب الواحد»، التي ساهمت في تراجع الحريات في البلاد.كلام…

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