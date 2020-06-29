الداخلية البريطانية تحذر من هجمات محتماة على المدارس والاماكن العامة

2020/06/29 | 19:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حذرت وزارة الداخلية البريطانية من هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف عددا من المدارس والمكاتب والمستشفيات والأماكن العامة الأخرى، وطلبت من السكان أن يكون على أهبة الاستعداد.وأعادت وزارة الداخلية البريطانية نشر التحذير على موقع الحكومة الرسمي في الإنترنت، مشيرة إلى ما يسمى “الهجمات الإرهابية الخاطفة”، التي عادة ما تكون سريعة وعنيفة ويكون […]

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