رسمياً.. برشلونة يبيع نجمه مقابل 72 مليون يورو

2020/06/29 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إنه توصل إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل 72 مليون يورو (80.98 مليون دولار).

وأضاف برشلونة في بيان أن يوفنتوس وافق على دفع عشرة ملايين يورو إضافية لبنود أخرى.

وانضم أرتور (23 عاما) إلى برشلونة من جريميو في 2018 وخاض 72 مباراة في كل المسابقات.

وسيبقى اللاعب في كامب نو حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي تم تمديده حتى اغسطس اب بسبب وباء كوفيد-19 قبل أن ينتقل إلى تورينو.

وستساعد هذه الصفقة برشلونة على تحقيق هدفه بالحصول على 70 مليون يورو إضافية من ايرادات بيع اللاعبين قبل 30 يونيو حزيران تماشيا مع الميزانية التي وافق عليها أعضاء النادي في أكتوبر تشرين الأول الماضي والتي توقعت إيرادات بقيمة 124 مليون يورو من انتقالات اللاعبين.

ويتمتع برشلونة بأعلى إيرادات في كرة القدم العالمية لكن أوضاعه المالية تضررت بشدة جراء الجائحة مما أثر على مبيعات التذاكر ودخله من حقوق البث التلفزيوني ليضطر النادي لخفض أجور لاعبيه بنسبة 70 في المئة في ابريل نيسان.

وبعد انضمام أرتور إلى برشلونة من جريميو البرازيلي توقع له الكثير من الخبراء أن يكون خليفة تشابي هرنانديز نجم النادي السابق وأبدى ليونيل ميسي إعجابه بأوجه التشابه بين أرتور وتشابي.

لكن رغم البداية الواعدة لعب أرتور 19 مباراة أساسيا فقط في الدوري في أول مواسمه مع النادي إضافة إلى 14 مباراة هذا الموسم وقال كيكي سيتين في وقت سابق هذا الشهر إن اللاعب لم يرتق لمستوى التوقعات.

وكانت هناك أيضا مشاكل خارج الملعب.

وفي مارس اذار 2019 اعتذر اللاعب عن السفر إلى باريس خلال الموسم لحضور حفل عيد ميلاد نيمار زميله في منتخب البرازيل.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي ذكرت وسائل إعلام أن أرتور ذهب للتزلج على الجليد بينما كان يعاني من إصابة في أعلى الفخذ.

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