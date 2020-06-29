صلاح الدين تقرر العمل بحظر التجوال الجزئي اعتبارا من يوم غد

2020/06/29 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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قررت محافظة صلاح الدين، الاثنين، العمل بحظر التجوال الجزئي اعتباراً من يوم غد.

وقالت المحافظة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محافظ صلاح الدين قرر العمل بحظر التجوال الجزئي من الساعة ٧ مساءً الى ٦ صباحاً".

وأضاف البيان أن هذا الاجراء سيتم "اعتبارا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠".

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