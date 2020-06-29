وزارة النفط تعلن مداهمة بؤرة

2020/06/29 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد صادرت هيأة التفتيش في وزارة النفط، أكثر من 60 الف لتر من مادة زيت الغاز الكاز معدة للتهريب.وقالت هيأة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي "تمت مداهمة وكر لتهريب واحتكار المنتجات النفطية في منطقة كسرة وعطش".وأكدت، ان "الهيأة ضبطت وصادرت أكثر من ٦٠ الف لتر من مادة زيت الغاز ومصادرة 3 خزانات مختلف الأحجام، بحسب المعلومات الواردة إلى وحدة التهريب في هيأة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية وبمساندة مركز شرطة نفط الرصافة بالاشتراك مديرية شرطة الطاقة".وأضاف البيان، ان "الوكر كان بؤرة للمتاجرة بالمنتوجات " مقر للسوق السوداء "حسب الشكاوي من المواطنين".

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