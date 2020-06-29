2020/06/29 | 19:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق، عن نبأ سار بشأن عدم تسجيل أي اصابات في صفوف المتعافين من كورونا في العراق.وقال عضو المنظمة عدنان نوار، في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “العراق لم يسجل لغاية الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا، للمرة الثانية من قبل الاشخاص المتعافين من الفيروس في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة حول مصابي العراق بكورونا قد تحسم الجدل بشأن قضيتين تخص المناعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة جديدة حول مصابي العراق بكورونا قد تحسم الجدل بشأن قضيتين تخص المناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).