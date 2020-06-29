منشور متداول لدكتور نفسي يقدم مقاربة صادمة حول وفيات كورونا.. ويقسم الخطر حسب “الفئات ونوع المهن”!

2020/06/29 | 19:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يحتوي مقاربات وتفسيرات مذهلة لدكتور نفسي، حول تصاعد نسب الوفيات بين فئات دون غيرها.وجاء في نص المنشور الذي رصدته “يس عراق” والمنقول عن استاذ النفسية الدكتور عقيل الصباغ، إنه “اكيد توجد علاقة بين الحالة النفسية وكورونا والعلاقة هي المناعة النفسية التي تؤدي الى المناعة الجسمية فالخوف […]

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