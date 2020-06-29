2020/06/29 | 19:58 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكعبي: ’عمل نوعي’ عراقي لإنتاج الأسلحة والأعتدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 19:58.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: ’عمل نوعي’ عراقي لإنتاج الأسلحة والأعتدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: ’عمل نوعي’ عراقي لإنتاج الأسلحة والأعتدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: ’عمل نوعي’ عراقي لإنتاج الأسلحة والأعتدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).