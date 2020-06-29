أسند وظيفة وهمية لزوجته.. السجن لرئيس وزراء فرنسا السابق بقضية فساد

2020/06/29 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

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حكم على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون بالسجن خمس سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفي...





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