صلاح الدين تقرر اعادة العمل بالحظر الجزئي بدءاً من 30 حزيران وتحدد ساعاته

2020/06/29 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

قررت الحكومة المحلية في صلاح الدين ، الاثنين 29-6-2020، اعادة العمل بالحظر الجزئي بدءاً من الغد.

وقال بيان صادر عن مكتب المحافظ عمار جبر انه " قرر العمل بحظر التجوال الجزئي من الساعة 7مساء الى 6 صباحاً و اعتبارا من 30 / 6 / 2020".

وكانت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين قررت، الاربعاء الماضي فرض حظر شامل للتجوال للسيطرة على انتشار جائحة كورونا قبل صدور قرارها الجديد باعادة العمل بالحظر الجزئي.

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قاسم ح

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