رسميا.. آرثر ميلو ينتقل إلى يوفنتوس

2020/06/29 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلن نادي برشلونة، انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الإثنين.وقال الموقع الرسمي للنادي: "برشلونة ويوفنتوس توصلا لاتفاق رسمي لانتقال آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات إضافية".وأضاف البيان: "سيبقى اللاعب في صفوف برشلونة، حتى نهاية المنافسة في موسم 2019-2020".وانضم آرثر إلى صفوف برشلونة في صيف 2018، قادمًا من جريميو البرازيلي، ولعب 72 مباراة بقميص البلوجرانا.كما سجل اللاعب 4 أهداف خلال موسمين قضاهما مع البارسا، وتوج بلقبين هما الليجا وكأس السوبر الإسباني في موسم 2018-2019.

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