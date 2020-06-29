آكار : نحترم سيادة العراق وعملياتنا المسلحة مشروعة

2020/06/29 | 20:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين، أن عملية "مخلب النمر" ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني "{بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات المسلحة شمالي العراق، "مستمرة كما هو مخطط لها".وفي اجتماع مع كبار قادة الجيش التركي، عبر "الفيديو كونفرانس"، أوضح أكار أنه تم تحييد 41 إرهابيا حتى صباح الإثنين في عملية "مخلب النمر" وضبط كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة.وأضاف أن نجاحات القوات البرية في عملية "مخلب النمر" ستسطّر في صفحات التاريخ كغيرها من النجاحات التي تحققت سابقا.وأشار أكار أن الجيش التركي أحرز اليوم تقدما في مناطق الإرهابيين شمالي العراق، إثر عملية هجومية جوية.وذكر أنه منذ بدء العملية في 17 يونيو/حزيران الجاري، تم تدمير 81 هدفا للإرهابيين عبر هجمات جوية، مؤكدا استمرار العمليات حتى تحييد آخر إرهابي.وأكد أكار أن تركيا تحترم للغاية سيادة العراق ووحدة أراضيه، وأن العمليات العسكرية ضد الإرهابيين تأتي في إطار حق الدفاع المشروع ووفقا للقانون الدولي مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين.وفي 17 يونيو حزيران الحالي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات المسلحة.وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو حزيران الجاري.

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