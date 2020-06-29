الولايات المتحدة تسجل نحو 39 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

2020/06/29 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة شهدت يوم أمس الأحد تراجعا في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد قفزتين حادتين شهدتهما في اليومين السابقين.وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة […]

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