رسمياً.. يوفنتوس يجدد عقد “اسطورتين” لموسم اخر

2020/06/29 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي يوفنتوس متصدر بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي عن نجاحه في تجديد عقدي جيانلويجي بوفون وجورجيو كيليني حتى حزيران من عام 2021.وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” ان “نادي يوفنتوس يعلن تجديد عقد الحارس جانليويجي بوفون والمدافع جيورجيو كيليني لموسم اخر”.وكان عقد اللاعبين مع يوفنتوس ينتهي مع نهاية […]

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