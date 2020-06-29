هكذا تشرعن أمريكا جرائمها في المنطقة والعالم

2020/06/29 | 20:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأمين العام لحركة النجباء في العراق، الشيخ أكرم الكعبي، الولايات المتحدة، متهما إياها بالسعي إلى شرعنة جرائمها عبر الأمم المتحدة والمنظمات الع...

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