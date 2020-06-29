الاتحاد الإنجليزي يسرح ما يزيد عن 100 موظف

2020/06/29 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تكبده خسائر مالية وصلت قيمتها إلى 300 مليون جنيه إسترليني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط.وقال الاتحاد في بيان رسمي: “كمنظمة غير ربحية، ضربتنا تلك الأزمة بقوة كبيرة.عدم وضوح المشهد الحالي تسبب في عدد من السنياريوهات المحتمة، من ضمنها خسارة ما يقرب من 300 […]

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