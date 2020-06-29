بهرز تدخل “نفقا مظلما” ومخاوف من انفجار غضب في ظل ازمة كورونا

2020/06/29 | 20:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى حذر مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، من دخول اكبر نواحي المحافظة نفق مظلم بسبب حالة العطش الشديد.وقال مدير ناحية بهرز (10كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بهرز والتي تعد من اكبر نواحي ديالى وتضم اكثر من 80 الف نسمة تعيش حالة عطش شديدة للغاية بسبب توقف جميع محطات الاسالة […]

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