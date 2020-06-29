جامعة أمريكية تزيل اسم الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها بسبب آرائه العنصرية

2020/06/29 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت جامعة أمريكية عريقة إزالة اسم الرئيس الأمريكي الراحل وودرو ويلسون عن إحدى كلياتها بسبب "سياساته وآرائه العنصرية".وقررت جامعة برينستون العريقة في شرق الولايات المتحدة، السبت الماضي، إزالة اسم ويلسون عن كلية العلاقات الدولية بسبب ما وصفته بـ"سياساته وآرائه العنصرية"، بحسب موقع " يورونيوز". وقال كريستوفر إيسغروبر، رئيس جامعة برينستون، في بيان إن "سياسات ويلسون وآراءه العنصرية تجعل اسمه غير مناسب لكلية يتعيّن فيها على الطلاب والموظفين والخريجين الانخراط بشكل كامل في مكافحة آفة العنصرية".وأضاف: "مارس (ويلسون) الفصل العنصري في الخدمة العامة في هذه البلاد بعد سنوات من إلغاء الفصل العنصري فيها، ما أعاد أمريكا إلى الوراء في سعيها لتحقيق العدالة".وأكد رئيس الجامعة أن هذا القرار وافق عليه مجلس الإدارة.وارتفعت الدعوات في الأسابيع الأخيرة، لإزالة النصب التذكارية للشخصيات التي كانت تمثل الماضي العنصري للبلاد وتمجّد الجيش الكونفيدرالي خلال الحرب الأهلية (1861-1865)، في الاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس.وويلسون (1856-1924) حكم الولايات المتحدة بين العامين 1913 و1921، واشتهر كونه الأب المؤسّس لعصبة الأمم (التي خلفتها لاحقاً الأمم المتحدة) والرئيس الذي أنهى الانعزال الأمريكي.غير أنه مدون في تاريخه أنه سمح للولايات الجنوبية بممارسة الفصل العنصري وسمح كذلك للوزارات الفيدرالية بفصل موظفيها السود عن البيض.

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