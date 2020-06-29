إصابة رئيس تطبيعية اتحاد الكرة بفيروس كورونا

2020/06/29 | 20:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصيب رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي اكرة القدم، اياد بنيان، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال مصدر في الهيئة التطبيعية، في حديث للعهد نيوز، ان “رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، اياد بنيان، ظهرت عليه الاعراض السريرية لفيروس كورونا”.واوضح ان “بنيان، اجرى الفحوص الطبية يوم امس، وظهرت النتائج اليوم”، مبيناً ان “النتائج […]

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