اصابة رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بفيروس كورونا

2020/06/29 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف مصدر في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اصابة رئيس الهيئة اياد بتيان بفيروس كورونا.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، اياد بنيان، اصيب بفيروس كورونا”.واضاف ان “بنيان تسلم نتائج فحوصه الطبية اليوم الاثنين والتي اكدت اصابته بالفيروس”، مبيناً ان “بنيان يخضع للحجر الصحي في […]

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