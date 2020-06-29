2020/06/29 | 21:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول الرحلات الجوية لإعادة العالقين من ألمانيا إلى بغداد وأربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول الرحلات الجوية لإعادة العالقين من ألمانيا إلى بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول الرحلات الجوية لإعادة العالقين من ألمانيا إلى بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).